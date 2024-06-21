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21 июня 2024, новость

Онкобольная звезда «Зачарованных» раскрыла детали развода

Шэннен Доэрти заявила, что муж ждет, когда ее не станет
Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Онкобольная звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти раскрыла детали развода с мужем. Слова из поданного ею иска приводит People.

Доэрти заявила, что ее супруг Курт Исваринко не соглашается расторгать с ней брак из-за нежелания платить алименты около 15,5 тысячи долларов в месяц. Актриса утверждает, что из-за отсутствия работы скоро лишится медстраховки и средств к существованию.

«Он ждет, пока меня не станет до того, как ему назначат алименты на мое содержание. В это же время он продолжает жить своей жизнью и уклоняться от своих обязанностей перед умирающей женой», — пожаловалась 53-летняя звезда.

Адвокат Исваринко Кэтрин Хирсима заявила, что мужчина предлагал супруге сделку в октябре 2023 года, однако она ответила отказом.

«Курт не просто ждет. Он хочет лучшего для Шэннен, хочет, чтобы они оставили это дело позади и пошли вперед», — пояснила она.

В январе 2023 года результаты компьютерной томографии Доэрти показали наличие метастазов в мозге. Изначально в 2015 году у актрисы выявили четвертую стадию рака груди.

В 2017 году звезда объявила, что болезнь отступила, и началась ремиссия, но спустя несколько лет рак вернулся, и снова в четвертой стадии.

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