«Головоломка 2» штурмует мировой прокат. В чем секрет ее успеха?

Что происходит в «Головоломке 2»

Райли Андерсон подошла к своему тринадцатилетию гармоничной и успешно развивающейся личностью. Она прекрасный друг и товарищ, отлично учится и играет в хоккей. С лучшими подругами девочка блестяще выигрывает матч сезона и получает приглашение в летний спортивный лагерь, где есть шанс попасть в звездную команду старшего возраста. Радость, Гнев, Страх, Брезгливость и Печаль по праву гордятся результатами своей многолетней работы.

Но накануне поездки в лагерь происходит катастрофа — начинается пубертат. И за пультом центра решений в голове Райли появляются новые персонажи — Зависть, Стыд, Хандра и Тревожность. Они сперва отстраняют предыдущую команду от управления, а потом и вовсе отправляют старые эмоции под арест. Тревожность уверена, что она сможет привести Райли к успеху. Но в реальности только гонит девочку к непоправимым ошибкам.

Зачем смотреть

Большой мировой успех первой «Головоломки», казалось бы, требовал быстро ковать железо пока горячо, и сиквел можно было ожидать уже года через два. Однако прошло целых девять лет, прежде чем он появился. Возможно, благодаря этому продолжение истории про эмоции и взросление девочки Райли получилось не хуже первой части, ее логичным и гармоничным развитием.

Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

«Головоломка 2» снова затрагивает серьезные, вечные и животрепещущие вопросы, говорит о них честно, достаточно откровенно и бережно. Создатели очень верно решили следовать стилю и структуре первой части, сохраняя ее лучшие достоинства, которые вновь обеспечивают ленте большой зрительский успех.

Достоинства эти, прежде всего, — узнаваемость персонажей и ситуаций. А также верные выводы, к которым ненавязчиво приводит фильм. Узнавая себя, дети и родители полностью погружаются в сопереживание героям. Которым предстоит осознать, что память о неприятных событиях необходима для правильной работы совести. А совесть нужна не для угрызений, а для способности не повторять и исправлять ошибки. И, конечно, фильм в очередной раз напомнит, что эмоции нужно держать под контролем — особенно гнев и тревожность.

Почему можно не смотреть

Возможно, многим покажется, что философия «Головоломки 2» состоит из банальностей вроде «быть хорошим лучше, чем плохим». Внутренний голос формирующейся личности Райли даже регулярно повторяет «Я — хороший человек». Сама концепция эмоций как главных движущих сил личности, а также их ограниченный набор выглядят достаточно спорно. Для первого, более детского фильма, по мотивам которого часто ставят спектакли детские театральные студии, это еще не так существенно. Но «большие детки — большие бедки». И, похоже, такая концепция для подростка тринадцати лет уже маловата.