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21 июня 2024, новость

Никоненко оценил высказывания латвийского актера Калныньша о России

Народный артист назвал коллегу «неблагодарным»
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко оценил высказывания советского и латвийского актера Ивара Калныньша. Его слова приводит aif.ru.

«Ивар, приди в себя! Зачем таким неблагодарным быть?» — отреагировал Никоненко на слова коллеги о том, что в СССР ему недоплачивали за съемки.

Народный артист предположил, что Калныньш «обнищал в своей Латвии», и отметил, что после распада Советского Союза актер продолжал сниматься в России.

«Забыть их к чертовой матери! Не хочу ни о Калныньше, ни о Талашко, ни о ком другом говорить больше», — высказался Никоненко об артистах, негативно высказывавшихся о России.

Ранее Калныньш заявил, что Россия отказалась от него. До этого актер рассказал о долгах СССР перед ним и отметил, что его гонорары от Госкино были «шуточными».

Калныньш добавил, что не поддерживает связь с российскими коллегами, но общается с украинскими знакомыми. По мнению артиста, его звонки в Россию могут прослушивать.

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