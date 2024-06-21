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21 июня 2024, новость

Покинувшего Россию актера Назарова захотели признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин заявил, что актера Назарова и его жену нужно признать иноагентами
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой | Источник: PersonaStars

Актера Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву, захотели признать иностранными агентами. Об этом в беседе с онлайн-журналом «Страсти» заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По мнению главы ФПБК, покинувшего Россию артиста давно стоило признать иноагентом.

«Сегодня, я считаю, нужно будет обратиться, чтобы его признали иностранным агентом, проверили на иностранное финансирование, потому что этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили», — сказал Бородин.

Общественный деятель также призвал забыть Назарова.

«Что касается его супруги, она тоже оппозиционно настроена и поддерживает своего мужа во всех его делах и начинаниях. Поэтому я считаю, что не только Назарова нужно объявлять иностранным агентом, но и жену», — добавил он, утверждая, что звезда «Кухни» и его жена «давно уже были завербованы другими странами».

Ранее известный советский актер, народный артист России Юрий Чернов, высказался о поведении покинувшего Россию Дмитрия Назарова.

В марте Дмитрий Назаров признался в тоске по родине. Артист заявил, что обожает Москву и иногда скучает по ней.

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