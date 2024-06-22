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22 июня 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 5 неочевидных сериалов с летним вайбом

Детектив на Лазурном берегу, солнечная комедия из Петербурга и пьянящий морской ромком — рассказываем об атмосферных летних сериалах, пропитанных теплом и гедонизмом

«Место преступления: Канны»

События детективного сериала «Место преступления: Канны» разворачиваются на живописном юге Франции. Решительная лейтенант полиции Камилль Дельмассе умело ловит нарушителей закона, лихо гоняясь за ними на мотоцикле по солнечным улицам курортных Канн. Но ее цель — не только расправиться с плохими парнями, но и очистить запятнанное имя своего отца, бывшего начальника полиции, несправедливо обвиненного в коррупции. Судьба сводит Камилль с улыбчивым аферистом Гарри Кингом, который поможет ей спасти отца.

Место преступления: Канны
Место преступления: Канны
2023/Великобритания, Швеция18+драмакомедиябоевиккриминал
Моя оценка

Отношения несовместимых друг с другом умницы и мошенника строятся на мощном притяжении, легком флирте и быстрых ссорах, во время которых герои соревнуются в остроумии. Но самое притягательное — в том, что сладкая парочка ломает головы над детективными загадками на фоне поистине райских пейзажей с сочной зеленью, голубым небом и лазурным морем, по которому порхают белые яхты.

«Саша и Питер»

Настроение летнего Петербурга и удовольствие от сладкой мести — две составляющие романтической комедии «Саша и Питер» с Аглаей Тарасовой. В центре сюжета — Александра, узнавшая, что ее бывший парень сделал предложение другой девушке. Бракосочетание пройдет в Питере — точь-в-точь, где мечтала прогуляться в подвенечном платье сама Саша. Одержимая местью, она едет в город на Неве и устраивается в ЗАГС, чтобы в подходящий момент сорвать свадьбу.

Петербург в сериале предстает в своем самом привлекательном, сияющем, открыточном виде. Саша прогуливается по мерцающим под лучами солнца каналам, любуется потрясающими видами с крыш и вновь и вновь попадает в самые разнообразные романтические коллизии.

«Под виноградной лозой»

Пропитанная гедонизмом, легким юмором и ароматом молодого вина комедия «Под виноградной лозой» отправляет нас любоваться живописными новозеландскими пейзажами.

Под виноградной лозой
Под виноградной лозой
2021/Новая Зеландия18+комедия
Моя оценка

По сюжету, разорившаяся светская львица за пятьдесят и потерявший лицензию адвокат-англичанин становятся наследниками виноградников в Новой Зеландии. Городские до мозга костей герои сначала планируют продать винодельню и разобраться с финансовыми трудностями. Но залитые солнцем зеленые холмы и обаяние местных жителей способствуют тому, что они остаются и начинают новую страницу в жизни.

У взбалмошной блондинки и ворчливого прагматика почти нет точек пересечения, но общее дело заставляет идти на компромиссы. А прелесть деревенской жизни окончательно размягчает сердца городских пижонов, решивших добиться чего-то стоящего.

«Этим летом я стала красивой»

Жаркая мелодрама «Этим летом я стала красивой» формирует острое желание окунуться в море и закрутить курортный роман, как это и делает юная героиня. Белли ждет-не дождется каникул, чтобы отправиться с мамой и братом на пляж Казинс-Бич. Там она должна встретить Конрада, в которого влюблена с самого детства. Этим летом может многое случиться, ведь шестнадцать лет — самое время для первого поцелуя…

Впереди у Белли три пьянящих летних месяца с морем, песком, любовными терзаниями и трепетными прикосновениями. А сериал хоть и живописует противоречивые подростковые страсти, в которых нашлось место даже любовному треугольнику, но пронизан абсолютно безмятежной атмосферой каникул.

«Дэйзи Джонс и The Six»

Музыкальная драма «Дэйзи Джонс и The Six» рассказывает историю феноменального взлета и внезапно быстрого падения вымышленной рок-группы 1970-х. Богемная вокалистка Дэйзи и бэнд из Питтсбурга образуют идеальное комбо. Но музыкантов ждет не только успех, но и личные драмы, ссоры на всю оставшуюся жизнь и непозволительные романы.

Свободная атмосфера летних фестивалей, ностальгический саундтрек, по рок-н-рольному захватывающие карьерные виражи и дух творчества делают сериал по-настоящему вдохновляющим. А магнетическая внучка Элвиса Пресли Райли Кио играет солистку с таким драйвом и искренностью, что срочно хочется найти записи ее не существующих альбомов.

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