Фильм на вечер: тревожное роуд-муви с Ефремовым и Ивановой

Старшая дочь Веры пропала без вести полтора года назад, и все это время женщина не оставляет надежды, что ее ребенок жив. Андрей, муж Веры, пытается жить дальше, но она не может думать ни о чем другом и упорно пытается выйти на след девочки. За этой одержимостью Вера забывает о том, что ее старшая дочь тоже нуждается во внимании матери.

Однажды на телефон женщины приходит сообщение от имени ее пропавшей дочери с просьбой о помощи — быстро выясняется, что это мошенники. Но несчастная мать готова цепляться за любую ниточку. Вместе с мужем и дочкой они едут на машине в глухую деревню, откуда засекли звонок.

«Вы меня видели?» — полнометражный дебют режиссера Екатерины Волковой, исследующий то, как трагические события сказываются на отдельно взятой семье, и проницательно сыгранный Светланой Ивановой и Никитой Ефремовым.