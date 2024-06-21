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21 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: тревожное роуд-муви с Ефремовым и Ивановой

Сегодня в рубрике – пронзительная драматическая история, случившаяся с героями ленты «Вы меня видели?»

Старшая дочь Веры пропала без вести полтора года назад, и все это время женщина не оставляет надежды, что ее ребенок жив. Андрей, муж Веры, пытается жить дальше, но она не может думать ни о чем другом и упорно пытается выйти на след девочки. За этой одержимостью Вера забывает о том, что ее старшая дочь тоже нуждается во внимании матери.

Однажды на телефон женщины приходит сообщение от имени ее пропавшей дочери с просьбой о помощи — быстро выясняется, что это мошенники. Но несчастная мать готова цепляться за любую ниточку. Вместе с мужем и дочкой они едут на машине в глухую деревню, откуда засекли звонок.

«Вы меня видели?» — полнометражный дебют режиссера Екатерины Волковой, исследующий то, как трагические события сказываются на отдельно взятой семье, и проницательно сыгранный Светланой Ивановой и Никитой Ефремовым.

История на болезненную тему утраты и переживания горя разворачивается то в детективную драму с элементами триллера, то в терапевтическое роуд-муви, которое обещает исцеление (но отнюдь его не гарантирует).

Вы меня видели?
Вы меня видели?
2024/Россия16+драматриллердетектив
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