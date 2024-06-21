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21 июня 2024, новость

Джейн Фонда почтила память Дональда Сазерленда

Актриса посвятила пост бывшему возлюбленному и партнеру по фильму «Клют»
Алан Пакула, Дональд Сазерленд и Джейн Фонда на съемках фильма «Клют»
Алан Пакула, Дональд Сазерленд и Джейн Фонда на съемках фильма «Клют» | Источник: Legion-Media.ru

Джейн Фонда прокомментировала уход из жизни актера Дональда Сазерленда, с которым она снималась в картине «Клют». Голливудская актриса опубликовала в соцсетях архивное фото, на котором запечатлена со своим партнером и режиссером фильма Аланом Дж. Пакулой.

«Я ошеломлена известием о смерти Дональда Сазерленда. Он был моим очаровательным партнером по фильму “Клют”, и нам нравилось работать вместе. На этой фотографии мы на съемочной площадке “Клюта” с режиссером Аланом Пакулой», — написала Фонда.

Она добавила, что Сазерленд был «блестящим актером и сложным человеком». По словам звезды, у нее разбито сердце от смерти коллеги и бывшего возлюбленного.

После съемок актеры несколько лет встречались, и Фонда задействовала любимого в некоторых своих проектах. Их роман в то время был тайным, так как Сазерленд был женат на актрисе Ширли Дуглас. Только спустя годы он признался в любовной связи с Фондой. Интересно, что инициатором романа стала именно актриса.

«Мы уже подобрали актеров, но еще не приступали к съемкам. И однажды она очень ясно дала понять, сделав несколько провокационное предложение, что я должен пойти с ней домой. И я просто сказал: “Хорошо”», — говорил актер в интервью изданию Rolling Stone.

Напомним, Дональд Сазерленд — голливудский актер, известный ролями в таких проектах, как «Гордость и предубеждение», «Холодная гора», «Голодные игры» и другим. Он ушел из жизни 20 июня 2024 года в возрасте 88 лет.

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