Джейн Фонда почтила память Дональда Сазерленда

Алан Пакула, Дональд Сазерленд и Джейн Фонда на съемках фильма «Клют» | Источник: Legion-Media.ru

Джейн Фонда прокомментировала уход из жизни актера Дональда Сазерленда, с которым она снималась в картине «Клют». Голливудская актриса опубликовала в соцсетях архивное фото, на котором запечатлена со своим партнером и режиссером фильма Аланом Дж. Пакулой.

«Я ошеломлена известием о смерти Дональда Сазерленда. Он был моим очаровательным партнером по фильму “Клют”, и нам нравилось работать вместе. На этой фотографии мы на съемочной площадке “Клюта” с режиссером Аланом Пакулой», — написала Фонда.

Она добавила, что Сазерленд был «блестящим актером и сложным человеком». По словам звезды, у нее разбито сердце от смерти коллеги и бывшего возлюбленного.

После съемок актеры несколько лет встречались, и Фонда задействовала любимого в некоторых своих проектах. Их роман в то время был тайным, так как Сазерленд был женат на актрисе Ширли Дуглас. Только спустя годы он признался в любовной связи с Фондой. Интересно, что инициатором романа стала именно актриса.