59-летняя Беллуччи снялась в кожаном платье и меховой юбке

Моника Беллуччи показала кадры необычной фотосессии для первого выпуска журнала Beyond Noise, съемка которой проходила в подземном паркинге.
59-летняя актриса для одного из кадров надела черную водолазку, а сверху кожаное ярко-красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она дополнила сапогами-чулками на каблуке и макияжем с акцентом на глазах.
Для другого снимка итальянская кинодива надела черное платье со струящейся юбкой. Самый интересный образ из этой фотосессии — с пышным меховым платьем-трансформером, длинную юбку которого можно снять.
Поклонники, как всегда, высоко оценили наряды и фото итальянской звезды. «Королева», «Лучшая во всем мире», «Она икона и феномен», «Красавица. Твой стиль также напоминает мне фильмы Тима Бертона», «Ты самая красивая женщина на это планете!», «Как же я тебя люблю, обожаю. Моя икона женственности, стиля и красоты».
Впрочем, не обошлось и без критики, особенно некоторые пользователи возмутились меховым нарядом актрисы. «Ты такая красивая женщина… А вот фото, расположение и одежда не так уж и красивы…», «Если мех настоящий, то это позор, Моника!».
Напомним, Моника Беллуччи — известная итальянская и голливудская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Малена», «Необратимость», «Братья Гримм» и другим.