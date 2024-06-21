59-летняя Беллуччи снялась в кожаном платье и меховой юбке

Моника Беллуччи показала кадры необычной фотосессии для первого выпуска журнала Beyond Noise, съемка которой проходила в подземном паркинге.

<div id="vk_post_-122141110_30998"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30998", -122141110, 30998, '6BrKnKFv5lB0mmPXlmBpJQhTUmw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

59-летняя актриса для одного из кадров надела черную водолазку, а сверху кожаное ярко-красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она дополнила сапогами-чулками на каблуке и макияжем с акцентом на глазах.

Для другого снимка итальянская кинодива надела черное платье со струящейся юбкой. Самый интересный образ из этой фотосессии — с пышным меховым платьем-трансформером, длинную юбку которого можно снять.

Поклонники, как всегда, высоко оценили наряды и фото итальянской звезды. «Королева», «Лучшая во всем мире», «Она икона и феномен», «Красавица. Твой стиль также напоминает мне фильмы Тима Бертона», «Ты самая красивая женщина на это планете!», «Как же я тебя люблю, обожаю. Моя икона женственности, стиля и красоты».

Впрочем, не обошлось и без критики, особенно некоторые пользователи возмутились меховым нарядом актрисы. «Ты такая красивая женщина… А вот фото, расположение и одежда не так уж и красивы…», «Если мех настоящий, то это позор, Моника!».