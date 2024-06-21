Кологривому не дали роль из-за «недеревенского лица»

Актер Никита Кологривый вышел из себя во время одного из своих интервью, накричав на съемочную команду из-за стула. Видео со знаменитостью опубликовал Telegram-канал «Только никому...».

«Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано: "Стул для Никиты Кологривого"? Как я должен понять, что это мой стул? А? На "Мосфильме" находимся в конце концов, ребята. Тут все знают уже...» — заявил звезда «Слова пацан» повышенным тоном.

Затем артист попытался успокоиться. Он начал говорить о том, что в России дефицит профессионалов на рынке. Артист пояснил это тем, что его не взяли после кастинга в проект «Полупановы». Создатели посчитали, что у Кологривого недеревенское лицо.

«У меня недеревенское лицо, а? Посмотри мне в глаза, я деревня и есть», — закричал актер.