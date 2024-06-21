Деревянко и Шуфутинский снимаются в сериале про 3 сентября

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Начались съемки сериала «Третье сентября» — музыкальной комедии о временной петле. Об этом стало известно на презентации телеканала ТНТ в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».

Главный герой Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше. Накануне торжественного события он напивается с друзьями, а в день свадьбы — 3 сентября, — проснувшись с ужасным похмельем, ничего не помнит и узнает, что невеста его бросила. Витя молится о том, чтобы вернуть этот день и все исправить, и с этого момента каждое утро просыпается 3 сентября.

Сериал вдохновлен одноименной песней Михаила Шуфутинского, которая вышла в 1994 году, но в 2010-х неожиданно завирусилась и стала источником для множества мемов. Сам исполнитель сыграл в проекте одну из ролей.