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21 июня 2024, фоторепортажСъемки

Деревянко и Шуфутинский снимаются в сериале про 3 сентября

Музыкальная комедия про временную петлю вдохновлен знаменитой песней, ставшей мемом
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Начались съемки сериала «Третье сентября» — музыкальной комедии о временной петле. Об этом стало известно на презентации телеканала ТНТ в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».

Главный герой Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше. Накануне торжественного события он напивается с друзьями, а в день свадьбы — 3 сентября, — проснувшись с ужасным похмельем, ничего не помнит и узнает, что невеста его бросила. Витя молится о том, чтобы вернуть этот день и все исправить, и с этого момента каждое утро просыпается 3 сентября.

Сериал вдохновлен одноименной песней Михаила Шуфутинского, которая вышла в 1994 году, но в 2010-х неожиданно завирусилась и стала источником для множества мемов. Сам исполнитель сыграл в проекте одну из ролей.

Главные роли в сериале играют Павел Россомахин («Камера Мотор») и Арина Постникова («Хоккейные папы»). Также в проекте заняты Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Анатолий Журавлев, Максим Белбородов и Марина Доможирова («Престиж»).

Кроме того, в ходе презентации генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов рассказал, что телеканал занимается производством комедийного сериала «Гудбай» о приключениях американского президента «бальзамовского возраста» в России. Проект выйдет в эфир в октябре 2024 года.

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