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21 июня 2024, фоторепортажСъемки

Неузнаваемый Цыганов в роли 76-летнего деда: первые кадры

В фильме «Батя 2. Дед» актер впервые сыграл столь возрастного персонажа
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Стало известно, что Евгений Цыганов стал исполнителем главной роли в ностальгической комедии «Батя 2. Дед».

Актер сыграл сразу две роли: пожилого отца Бати (Владимир Вдовиченков) и молодого Деда времен Великой Отечественной. Перевоплотиться в 76-летнего Деда Цыганову помог специальный пластический грим, в котором артиста практически невозможно узнать.

Режиссер фильма Илья Учитель рассказал, что поиски актера на эту роль велись долго: «Мы пробовали абсолютно разных артистов, но нашли уникальное сочетание того, что мы искали, именно в Жене. С другими новыми персонажами было попроще, удачный сценарий сразу подсказал нам правильный путь к нашим прекрасным артистам».

Процесс преображения Евгения Цыганова в старца занимает 2,5 часа. Пока над артистом трудятся шесть гримеров, он должен сидеть максимально неподвижно. Грим накладывается не только на лицо, но и на шею, руки — на все, что попадает в кадр.

«Этот грим был подобран специально под Евгения Цыганова. Процесс создания начался задолго до съемок. Сначала были сделаны слепки на матрицах, с которых изготавливается дальнейший грим, а последним этапом перед нанесением грима является покраска», — поделился Алексей Ивченко, художник по пластическому гриму и спецэффектам.

«Батя 2. Дед» — сиквел полюбившегося зрителям фильма «Батя». Картина охватывает сразу несколько периодов: военные 1940-е, лихие 1990-е и наше время. Сюжет вновь строится вокруг Макса и Ирины. Они уже не живут вместе и хотят развестись. Когда Максим приезжает к Ирине, чтобы забрать сына на каникулы, то узнает, что Дима сбежал к Бате. Во время поездки в деревню Макс вспоминает о том, как проводил детство у своего Деда. Параллельно рассказывается история знакомства и любви молодого Деда с его будущей женой.

7.0
Батя
2021/Россия16+комедия
Моя оценка

К своим ролям в продолжении «Бати» вернутся Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и Севастьян Бугаев. А пополнят актерский состав Степан Девонин, Анастасия Талызина и Юрий Степанов-младший.

Премьера фильма «Батя 2. Дед» состоится в 2025 году.

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