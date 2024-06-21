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21 июня 2024, новость

Звезду «Доктора Хауса» заметили во время прогулки в откровенном топе

40-летняя Оливия Уайлд продемонстрировала подтянутую фигуру

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» засняли во время прогулки в черных лосинах и укороченном топе без подклада и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса, держа в руках спортивную сумку и серую кофту.

Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, надев солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала серые кроссовки.

Напомним, известность Оливии Уайлд принесли роли в популярных в США телесериалах «О.С. — Одинокие сердца» и «Братья Донелли». Но самый громкий успех Оливии Уайлд принес сериал «Доктор Хаус», в котором она сыграла героиню по прозвищу Тринадцатая.

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