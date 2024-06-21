Звезду «Доктора Хауса» заметили во время прогулки в откровенном топе

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.
40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» засняли во время прогулки в черных лосинах и укороченном топе без подклада и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса, держа в руках спортивную сумку и серую кофту.
Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, надев солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала серые кроссовки.
Напомним, известность Оливии Уайлд принесли роли в популярных в США телесериалах «О.С. — Одинокие сердца» и «Братья Донелли». Но самый громкий успех Оливии Уайлд принес сериал «Доктор Хаус», в котором она сыграла героиню по прозвищу Тринадцатая.