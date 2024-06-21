Звезду «Доктора Хауса» заметили во время прогулки в откровенном топе

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

<div id="vk_post_-122141110_30997"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30997", -122141110, 30997, '-er_8L2jac9nFYjCDDuViMVp5ls'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» засняли во время прогулки в черных лосинах и укороченном топе без подклада и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса, держа в руках спортивную сумку и серую кофту.

Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, надев солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала серые кроссовки.