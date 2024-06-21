Эмма Стоун, Кирстен Данст и другие звезды на премьере «Видов доброты»

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Вечером 20 июня в Музее современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Йоргоса Лантимоса — «Виды доброты». Греческий постановщик менее чем через год снял тех же актеров, что и в научно-фантастической картине «Бедные-несчастные», — Эмму Стоун и Уиллема Дефо.

По красной дорожке перед началом просмотра прошли исполнители главных ролей и звездные гости. Двукратный лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун пришла в черном платье Louis Vuitton с сетчатыми рукавами и юбкой и вырезами на талии. Вероятно, актриса решила не отказываться от сотрудничества с французским брендом, после того, как их платье подвело ее на церемонии награждения премии «Оскар». Напомним, тогда молния на ее наряде разошлась непосредственно перед тем, как ей вручили статуэтку. Позднее в Сети модный дом обвинили в том, что их вещи «качества, как у Zara».

35-летнюю знаменитость сопровождал ее супруг, комик, сценарист и продюсер Дэйв МакКери. Однако к фотографам он решил не выходить. Также на премьере появились коллеги Стоун по фильму Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Джесси Племонс с супругой Кирстен Данст, Джо Элвин. Среди гостей был замечен актер Стив Бушеми.

Как рассказал Йоргос Лантимос, «Виды доброты» отличается от других его работ. Он назвал его «современным фильмом». «Это три разные истории, и в ней семь актеров, включая, конечно, Эмму [Стоун], которые играют разных персонажей в каждой из этих историй», — цитирует его издание People.

Действие фильма разворачивается в США в наши дни. Драмеди рассказывает три разные истории. В первой будет идти речь о человеке без выбора, который пытается взять жизнь в свои руки. Вторая новелла будет повествовать о полицейском, встревоженном тем, что его жена, пропавшая на море, вернулась и кажется теперь другим человеком. А в центре сюжета третьей истории — женщина, решительно настроенная найти человека с особыми способностями, которому суждено стать выдающимся духовным лидером.

Впервые проект был анонсирован в сентябре 2022 года. Съемки фильма продлились с октября по декабрь 2022 года в Новом Орлеане. Долгое время сюжет кинотриптиха держался в секрете, а представители Searchlight Pictures описывали его как «по-настоящему оригинальный», писал Deadline. Сценарий написал режиссер картины вместе с греческим сценаристом Эфтимисом Филиппу — номинантом на «Оскар» за сценарий к одной из ранних картин Лантимоса «Лобстер» (2015). Также Филиппу — автор и других проектов Лантимоса: «Клык» (2009), «Альпы» (2011), «Убийство священного оленя» (2017) и «Ничто» (2019).