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21 июня 2024, новость

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс засняли с одноклассником на выпускном

18-летняя Сури пришла на бал в цветочном платье

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс засняли с одноклассником на выпускном средней школы. Об этом сообщает Page Six.

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Сури Круз предпочла для вечера цветочное платье с корсетным лифом и открытыми плечами. Образ дополнили золотые босоножки и лаконичный клатч. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж. На выпускном ее сопровождал одноклассник, который был одет в смокинг.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури.

Несколько недель назад Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, знаменитость время от времени получает информацию о жизни своей дочери.

Ранее Кэти Холмс приняла участие в откровенной съемке.

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