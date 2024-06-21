Дочь Тома Круза и Кэти Холмс засняли с одноклассником на выпускном средней школы. Об этом сообщает Page Six.
Сури Круз предпочла для вечера цветочное платье с корсетным лифом и открытыми плечами. Образ дополнили золотые босоножки и лаконичный клатч. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж. На выпускном ее сопровождал одноклассник, который был одет в смокинг.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури.
Несколько недель назад Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, знаменитость время от времени получает информацию о жизни своей дочери.
Ранее Кэти Холмс приняла участие в откровенной съемке.