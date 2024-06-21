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21 июня 2024, новость

Иван Ургант назвал три самых страшных фильма

Актер и телеведущий признался, что не мог уснуть после просмотра этих картин
Иван Ургант
Иван Ургант

Иван Ургант, недавно сыгравший главную роль в фильме «Во сне ты горько плакал», дал интервью режиссеру картины Николаю Солодникову, в ходе которого провел экскурсию по Петербургу и поделился воспоминаниями из детства и студенчества, а также назвал три фильма, после которых не мог спать.

Рассказывая, как в детстве посещал кинотеатр «Родина», Ургант вспомнил, что именно здесь посмотрел фильм «Заклятие долины змей», который произвел на него неизгладимое впечатление.

«Я был очень впечатлительным мальчиком. С тех пор я боялся этого фильма. Три фильма, после которых я не мог спать. Первый — “Пестрая лента” про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство" — ред.). Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй — “Заклятие долины змей”. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм — новый фильм “Онегин”. У меня тоже был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», — пошутил Ургант.

Напомним, премьера «Онегина» состоялась 7 марта 2024 года. Главные роли в экранизации, снятой Сариком Андреасяном, исполнили Виктор Добронравов и Елизавета Моряк.

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