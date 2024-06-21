Иван Ургант назвал три самых страшных фильма

Иван Ургант , недавно сыгравший главную роль в фильме « Во сне ты горько плакал », дал интервью режиссеру картины Николаю Солодникову, в ходе которого провел экскурсию по Петербургу и поделился воспоминаниями из детства и студенчества, а также назвал три фильма, после которых не мог спать.

«Я был очень впечатлительным мальчиком. С тех пор я боялся этого фильма. Три фильма, после которых я не мог спать. Первый — “Пестрая лента” про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство" — ред.). Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй — “Заклятие долины змей”. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм — новый фильм “Онегин”. У меня тоже был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», — пошутил Ургант.