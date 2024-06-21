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21 июня 2024, новость

Против актрисы Яны Трояновой могут возбудить уголовное дело

СМИ: прокуратура направила в СК материалы для дела против актрисы
Яна Троянова
Яна Троянова | Источник: PersonaStars

Прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия» в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) из-за высказанных ею слов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что актрисе грозит шесть лет колонии.

11 июня Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Также она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян.

В тот же день активисты «Ветеранов России» подали заявления генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину против актрисы. Они требуют проверить последнее интервью Трояновой на пропаганду терроризма. Общественники настаивают на том, чтобы внести актрису в список террористов и экстремистов и лишить ее гражданства.

Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса намеревалась оспорить свой статус, однако суд оставил Яну Троянову в статусе иноагента.

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