Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что экранизирует роман Льва Толстого «Война и мир».
«Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха “Онегина”? Конечно, “Войну и мир”! Большое кино, соответствующее великой книге!» — написал Андреасян.
Режиссер уточнил, что съемки картины начнутся в 2025 году.
Любопытно, что ранее Сарик Андреасян заявил, что в его планах — экранизация библейского сюжета о Самсоне.
Напомним, незадолго до этого стало известно, что сериал по «Войне и миру» снимет режиссер Сергей Урсуляк, в числе проектов которого «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова, сериал «Ликвидация» и полнометражная драма «Праведник».