Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

Сарик Андреасян на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что экранизирует роман Льва Толстого «Война и мир».

«Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха “Онегина”? Конечно, “Войну и мир”! Большое кино, соответствующее великой книге!» — написал Андреасян.

Режиссер уточнил, что съемки картины начнутся в 2025 году.