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21 июня 2024, новость

Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

Эксперт считает, что судьба уволенной из театра Хаматовой ждет и других эмигрировавших деятелей культуры
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов | Источник: PersonaStars

Киновед и кинокритик Александр Семенюк предсказал судьбу покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов). Его слова приводит издание «Абзац».

Семенюк заявил, что Смольянинов может лишиться заработка в Латвии вслед за актрисой Чулпан Хаматовой. «В Прибалтике, очевидно, принято решение, чтобы русский язык там вообще не звучал. У этих деятелей нет шансов даже на русофобский вариант творчества», — отметил он.

Кинокритик назвал звезду фильма «9 рота» посредственным актером. Он также отрицательно отозвался о деятельности режиссера Александра Молочникова, недавно прибывшего в Ригу. «Они прокляли свою Родину. Теперь будут за это отвечать», — заключил Семенюк.

Ранее стало известно, что покинувшую Россию Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер недоволен работой актрисы.

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