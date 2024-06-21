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21 июня 2024, новость

Умер звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Актер скончался на 89-м году жизни
Дональд Сазерленд в «Голодных играх»
Дональд Сазерленд в «Голодных играх»

После продолжительной болезни ушел из жизни актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на его сына.

Как пишет издание, актер скончался в Майами после продолжительной болезни.

«Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой», — заявил его сын, Кифер Сазерленд.

Одну из первых своих ролей Дональд Сазерленд сыграл в британской романтической драме 1963 года «Десять раз в мире». В течение следующих нескольких десятилетий актер появлялся в таких фильмах, как «Клют» (1971), «Не смотри сейчас» (1973), «Вторжение похитителей тел» (1978), «Обычные люди» и «Аэропорт Кеннеди» (1991). 

За роль в фильме «Гражданин Икс» Сазерленд получил «Эмми» и «Золотой глобус». В 2003-м актера наградили еще одним «Глобусом» за работу в драме «Тропой войны». В 2018 году актеру присудили почетный «Оскар».

На сегодняшний день одной из его самых известных ролей можно считать роль президента Сноу в четырех фильмах франшизы «Голодные игры». 

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