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21 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Ивана Янковского назвали главным героем года

Актер получил специальный приз Фестиваля сериалов «Пилот»: смотрите фоторепортаж с церемонии открытия

В Иваново стартовал VI Фестиваль российских сериалов «Пилот». Церемония открытия традиционно состоялась в арт-пространстве городского вокзала. В числе звездных гостей мероприятия оказались Александра Киселева, Карен Оганесян и Анастасия Тодореску, Илья Аксенов и Анастасия Резник и другие.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Кроме того, на красную дорожку вышли отборщик конкурсной программы этого года, сценарист Андрей Золотарев и члены жюри — режиссеры Клим Шипенко, Петр Буслов, Юрий Быков и Владимир Котт.

Ведущей церемонии открытия стала Ольга Сутулова. Актриса рассказала гостям фестиваля о деловой и конкурсной программах, а также вручила первые награды по итогам 2023 года. Специального приза с формулировкой «Актер — главный герой года» удостоился Иван Янковский, у которого в прошлом году вышло сразу три громких проекта — сериалы «Фишер», «Плейлист волонтера» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Второй специальный приз — «Лучший шоураннер» — получила Александра Ремизова, работавшая над сериалами «Король и Шут», «Цикады» и «Иные».

Завершилась церемония открытия показом первого эпизода исторического сериала «Плевако». Проект представили режиссер Анна Матисон, продюсер Алексей Учитель и Анастасия Акопян, актеры Виталий Коваленко и Олег Савцов. Исполнитель главной роли Сергей Безруков приехать на мероприятие не смог, но записал приветственное видеообращение.

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