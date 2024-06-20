Шукшина поддержала Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра

Чулпан Хаматова

Актриса Ольга Шукшина, младшая дочь писателя Василия Шукшина, рассказала, что созванивалась с Чулпан Хаматовой, которая подтвердила свое увольнение из труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщает mk.ru.

«Сама ситуация очень драматичная, что благодаря чьим-то ошибкам все человеческое страдает, но кто-то в этом конкретно виноват. И вина на Чулпан Хаматовой в этом смысле тоже лежит», — отметила она.

Артистка вспомнила о постановке «Рассказы Шукшина» худрука театра в Латвии Алвиса Херманиса, где главные роли исполняли Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Звезда призналась, что у нее сердце плачет от того, что нынешние зрители не могут посмотреть эту постановку.

«То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого все зрители просто валялись под стульями <...>. В театральном мире это сравнимо с "Цирком дю Солей", такой это был высший пилотаж», — вспомнила Шукшина.