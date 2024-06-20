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20 июня 2024, новость

Шукшина поддержала Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра

Ольга Шукшина назвала ситуацию «очень драматичной»
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова

Актриса Ольга Шукшина, младшая дочь писателя Василия Шукшина, рассказала, что созванивалась с Чулпан Хаматовой, которая подтвердила свое увольнение из труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщает mk.ru.

«Сама ситуация очень драматичная, что благодаря чьим-то ошибкам все человеческое страдает, но кто-то в этом конкретно виноват. И вина на Чулпан Хаматовой в этом смысле тоже лежит», — отметила она.

Артистка вспомнила о постановке «Рассказы Шукшина» худрука театра в Латвии Алвиса Херманиса, где главные роли исполняли Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Звезда призналась, что у нее сердце плачет от того, что нынешние зрители не могут посмотреть эту постановку.

«То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого все зрители просто валялись под стульями <...>. В театральном мире это сравнимо с "Цирком дю Солей", такой это был высший пилотаж», — вспомнила Шукшина.

19 июня стало известно, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Отмечалось, что Алвис Херманис остался недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя.

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