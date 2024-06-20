Фильм на вечер: шокирующий корейский триллер про обмен телами

Детектив Чхве Джэ-хван занимается поиском банды садистов, выкладывающих снафф-видео в сеть. Ему удается выйти на главаря, но во время облавы бесследно исчезает не только убийца, но и Чхве Джэ-хван.

Спустя месяц их находят в автомобиле, попавшем в аварию. Выйдя из комы в больничной палате, преступник требует вызвать к нему детектива Мин-сона. И заявляет ему, что он — Чхве Джэ-хван. Таинственным образом они поменялись телами, и теперь маньяк живет его жизнью.

«В теле убийцы» — эффектный триллер с элементами фантастики, который умело заимствует завязку у американской классики девяностых «Без лица» Джона Ву и раскручивает ее в лучших традициях беспощадного южнокорейского кино в духе «Олдбоя».