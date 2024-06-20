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20 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: шокирующий корейский триллер про обмен телами

Для любителей острых ощущений — эффектный триллер-головоломка «В теле убийцы»

Детектив Чхве Джэ-хван занимается поиском банды садистов, выкладывающих снафф-видео в сеть. Ему удается выйти на главаря, но во время облавы бесследно исчезает не только убийца, но и Чхве Джэ-хван.

Спустя месяц их находят в автомобиле, попавшем в аварию. Выйдя из комы в больничной палате, преступник требует вызвать к нему детектива Мин-сона. И заявляет ему, что он — Чхве Джэ-хван. Таинственным образом они поменялись телами, и теперь маньяк живет его жизнью.

«В теле убийцы» — эффектный триллер с элементами фантастики, который умело заимствует завязку у американской классики девяностых «Без лица» Джона Ву и раскручивает ее в лучших традициях беспощадного южнокорейского кино в духе «Олдбоя».

Изощренная дуэль двух актеров, наполненная сюжетными твистами, драйвовым экшеном и психологическими ловушками, не отпускает внимание зрителей до самого финала.

В теле убийцы
2023/Южная Корея18+триллердетективкриминалфэнтези
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