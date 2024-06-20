Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм по роману «Война и мир»

Сергей Урсуляк | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start начали работу над многосерийным фильмом «Война и мир», сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

«Телеканал “Россия” совместно с онлайн-кинотеатрами “Кинопоиск” и Start приступают к работе над многосерийным фильмом “Война и мир” по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания “Москино”», — рассказали в пресс-службе.

Исполнители главных ролей пока не озвучиваются.

Экранизации романа «Война и мир» начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсиии 1913 и 1915 гг. не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой.