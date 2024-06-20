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20 июня 2024, новость

Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм по роману «Война и мир»

Имена исполнителей главных ролей пока не озвучиваются
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start начали работу над многосерийным фильмом «Война и мир», сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

«Телеканал “Россия” совместно с онлайн-кинотеатрами “Кинопоиск” и Start приступают к работе над многосерийным фильмом “Война и мир” по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания “Москино”», — рассказали в пресс-службе.

Исполнители главных ролей пока не озвучиваются.

Режиссером картины выступит Сергей Урсуляк, в числе проектов которого «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова, сериал «Ликвидация» и полнометражная драма «Праведник».

Экранизации романа «Война и мир» начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсиии 1913 и 1915 гг. не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой.

В 1965-1967 на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). Главные роли исполнили Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Олег Табаков.

В 1972 году канал BBC показал свою версию романа. В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма. В 2016 году британский режиссер Том Харпер представил шестисерийный фильм по роману писателя.

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