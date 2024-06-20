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20 июня 2024, новость

49-летняя Ева Лонгория снялась в прозрачном платье

Актриса снялась в смелом наряде для обложки глянца

Актриса Ева Лонгория стала лицом нового выпуска журнала DuJour. Издание опубликовало фотографии в соцсетях.

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49-летняя Ева Лонгория предстала на обложке в откровенном образе. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» была запечатлена в шоколадном прозрачном макси-платье с разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру.

При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка дополнила наряд коричневым кожаным тренчем, босоножками на каблуках и бриллиантовым колье. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты по волосам — легкую укладку.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго.

После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Недавно Ева Лонгория показывала, как готовится к лету. Актриса выложила видео со своей тренировкой на батуте. Знаменитость чередовала прыжки на одной и двух ногах. Одновременно с этим она выполняла разведение гантелей в стороны.

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