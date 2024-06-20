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20 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера «Чистых»

Российские знаменитости первыми посмотрели многосерийную драму о куртизанках
37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

В столичном особняке на Волхонке состоялся премьерный показ сериала «Чистые» режиссера Николая Хомерики. Вместе с постановщиком многосерийный фильм представили исполнители главных ролей — Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Тереза Диуро, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.

Гостями светской премьеры также стали Денис Шведов, Глеб Калюжный, Владимир Канухин, Елена Летучая, Мария Миногарова, Анфиса Черных, Карина Нигай, Полина Ауг, Екатерина Кабак и другие.

Режиссер рассказал, что сериал посвящен взаимоотношениям мужчины и женщины и тому, как они борются друг с другом.

«Это серьезный приключенческий сериал. У нас был сложный кастинг, и я рад, что на главные роли выбрал именно Диану Милютину и Софью Синицыну. Это настоящее чудо!» — заключил Николай Хомерики.

Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге в 1903 году. В центре сюжета — две куртизанки Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына). Они работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной, но безжалостной Матушки (Виктория Исакова).

Для каждой девушки она создает образ, стиль и легенду — то, с помощью чего можно очаровать и обмануть мужчин. Ее воспитанницы продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви.

Однако на самом деле героини обладают тайной силой — они стремятся к чистоте души и к свободе. Именно с этой силой девушки смогут изменить все.

Сериал «Чистые» начнет выходить на онлайн-платформе Wink 24 июня.

Чистые
Чистые
2024/Россия18+драма
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