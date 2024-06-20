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20 июня 2024, новость

Появились новые детали в расследовании смерти звезды «Друзей»

Полиция начала проверку знакомой актера Перри на причастность к его смерти
Мэттью Перри
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Стало известно о возможном убийстве звезды сериала «Друзья» актера Мэттью Перри. О новых деталях расследования сообщает In Touch Weekly.

Полиция Лос-Анджелеса проводит совместное уголовное расследование с Управлением по борьбе с наркотиками США и Службой почтовой инспекции. На данный момент предполагается, что «заинтересованное лицо» могло дать Перри смертельную дозу кетамина. В связи с этим начата проверка одной из знакомых актера, с которой он общался во время лечения в клинике для зависимых.

Уточняется, что фигурантка дела — известная личность и супруга популярного актера. Правоохранители получили ордер на обыск дома женщины в Лос-Анджелесе, изъяли iPhone и ноутбук, а также допросили ее. На данный момент знакомая Перри отпущена без предъявления обвинений. Источник уточнил, что она была шокирована и отрицала причастность к гибели звезды, а также с готовностью сотрудничала с полицией.

«Она раньше лечилась с Мэттью, и у них было много связей в актерском сообществе. Это была неожиданная дружба, но они полагались друг на друга», — уточнил инсайдер.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.

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