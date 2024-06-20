Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июня 2024, новость

Стало известно о планах Брэда Питта снова жениться

Как сообщают источники, актер планирует сделать предложение своей возлюбленной
Брэд Питт
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Брэд Питт вскоре может сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник.

«Ходят слухи, что Брэд планирует задать Инес тот самый вопрос уже этим летом. Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив», — сказал собеседник издания, отметив, что артист встретил возлюбленную в нужное время.

Напомним, впервые слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в ноябре 2022-го. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон».

Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. В феврале звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.

Ранее сообщалось, что американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) готовится к предстоящей свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Брэд Питт
Brad Pitt
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь