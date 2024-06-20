Стало известно о планах Брэда Питта снова жениться

Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Брэд Питт вскоре может сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник.

«Ходят слухи, что Брэд планирует задать Инес тот самый вопрос уже этим летом. Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив», — сказал собеседник издания, отметив, что артист встретил возлюбленную в нужное время.

Напомним, впервые слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в ноябре 2022-го. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон».

Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. В феврале звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.