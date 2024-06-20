Звезда «Супермена» показал милое фото с детской кроваткой

Генри Кавилл, знакомый зрителям по сериалам «Ведьмак» и «Тюдоры», а также по роли Супермена в киновселенной DC, в личном блоге опубликовал фото с детской кроваткой. Британский актер поздравил всех с Днем отца и признался, что не может дождаться, когда сам станет отцом.

<div id="vk_post_-122141110_30986"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30986", -122141110, 30986, 'oEiAoxqrX2HuTPmdaC_qiY5jqsk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оказывается, скоро я вольюсь в ваши священные ряды! Дадите какие-нибудь советы?? И не волнуйтесь, подушки не будет в кроватке, когда появится малыш. Только клей и лопатки, чтобы он или она могли построить миниатюры “Вархаммера”», — написал Кавилл.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что Кавилл может сыграть одну из главных ролей в фильме по вселенной «Вархаммера».

Поклонники и коллеги поздравили его с праздником и поделились советами, как он и просил.

«Поздравляю, Супермен! Нужный совет: спи, когда ребенок спит. И наймите Бэтмена для ночного дозора», «Супермен станет суперпапой», «Лучший совет, который я могу дать тебе, Генри, это просто игнорировать других родителей, которые будут постоянно сравнивать, как развивается твой ребенок!», «Поздравляю! Добро пожаловать в ряды бессонных», «Поздравляю. Какое счастье. Я знаю, что это то, чего ты всегда хотел».