Дженнифер Лопез заметили на отдыхе в Италии без Бена Аффлека

Актриса и певица Дженнифер Лопез отправилась на отдых в Италию без Бена Аффлека на фоне слухов о возможном разводе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
54-летняя Дженнифер Лопез была замечена в Сорренто. По информации журналистов, актриса отдыхала вместе с друзьями. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте. Знаменитость надела молочный топ-бандо, цветочные шорты с завышенной талией, солнцезащитные очки и золотые босоножки.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.
Несколько недель назад стало известно, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.
На днях Дженнифер Лопез публично обратилась к Бену Аффлеку. Несмотря на слухи о разводе, певица поздравила актера с Международным днем отца.