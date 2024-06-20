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20 июня 2024, новость

Дженнифер Лопез заметили на отдыхе в Италии без Бена Аффлека

Муж актрисы остался со своими детьми в Лос-Анджелесе

Актриса и певица Дженнифер Лопез отправилась на отдых в Италию без Бена Аффлека на фоне слухов о возможном разводе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопез была замечена в Сорренто. По информации журналистов, актриса отдыхала вместе с друзьями. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте. Знаменитость надела молочный топ-бандо, цветочные шорты с завышенной талией, солнцезащитные очки и золотые босоножки.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Несколько недель назад стало известно, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.

На днях Дженнифер Лопез публично обратилась к Бену Аффлеку. Несмотря на слухи о разводе, певица поздравила актера с Международным днем отца.

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