Наоми Уоттс с мужем воссоздали культовую сцену поцелуя из фильма

Наоми Уоттс и ее муж, актер Билли Крудап, провели медовый месяц на курорте в Мексике. Папарацци заметили супругов на пляже. Уоттс держала мужа за руку, а когда они зашли в воду, обняла и поцеловала.

Этот кадр многим напомнил сцену из фильма «Отныне и во веки веков» 1953 года, где герои Берта Ланкастера и Деборы Керр так же страстно целовались на пляже.

Наоми Уоттс и Билли Крудап познакомились в 2017 году на съемках сериала «Цыганка», где сыграли супружескую пару. Вскоре они начали встречаться, а в прошлом году официально стали мужем и женой, расписавшись в здании суда Нью-Йорка.

В середине июня этого года актеры сыграли свадьбу, на которую пригласили звездных гостей. В их числе были Николь Кидман, Джастин Теру, Айла Фишер и другие.

«Это напоминание о том, что такое жизнь, подтверждение любви. Это одна из самых простых вещей, но одна из самых важных», — высказалась актриса.