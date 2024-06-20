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20 июня 2024, новость

Юлия Высоцкая отреагировала на смерть Анук Эме

Актриса опубликовала коллаж с фото французской дивы и назвала ее прекрасной
Юлия Высоцкая и Анук Эме
Юлия Высоцкая и Анук Эме | Источник: Legion-Media.ru

Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Высоцкая опубликовала в личном блоге коллаж с фотографиями коллеги и отметила, что она была прекрасной.

«Можно перечислять награды, которые она получила, и имена знаменитых режиссеров, у которых она снималась, а можно просто посмотреть на нее и еще раз убедиться, что она была прекрасна», — высказалась актриса.

Она добавила, что за несколько дней до ухода Эме неожиданно решила пересмотреть фильм «Мужчина и женщина» с участием французской дивы. По словам ведущей шоу «Едим дома!», она смотрела эту картину четыре раза, и последний был 13 лет назад.

Высоцкая призналась, что поинтересовалась у мужа, режиссера Андрея Кончаловского, что он думает об Эме. Первым делом кинематографист вспомнил, что актриса снималась у Федерико Феллини, которым он восхищается.

Напомним, Анук Эме — известная французская актриса, снявшаяся в таких картинах, как «Монпарнас-19», «Сладкая жизнь», «Прыжок в пустоту» и другие. За фильм «Мужчина и женщина» она получила премии «Золотой глобус» и BAFTA и номинацию на «Оскар».

Анук Эме ушла из жизни 18 июня 2024 года в своем доме в Париже. Ей было 92 года.

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