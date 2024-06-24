Топ-5 мировых киноновинок июня: от «Плохих парней» до «Головоломки 2»

«Головоломка 2»

Долгожданный сиквел анимационного шедевра от Pixar вновь погружает зрителей в голову к Райли. Девочка переживает переходный возраст и испытывает новые, не самые приятные чувства. Самоощущением Райли начинает руководить Тревожность, а вскоре к штабу эмоций присоединяются Зависть, Стыд и Хандра.

Зрители ждали вторую часть любимого мультфильма целых девять лет, а потому неудивительно, что «Головоломка 2» сразу же произвела кассовый фурор, показав лучший старт в мировом прокате в 2024 году. Но главное то, что дебютанту Келси Манну, который заменил в режиссерском кресле ветерана студии Пита Доктера, удалось сделать достойное продолжение новаторского мультфильма, такое же красочное и почти столь же трогательное, в чем-то менее глубокое, а в чем-то более взрослое.

«Плохие парни до конца»

Четвертая часть культовой полицейской экшен-комедии «Плохие парни» не только помогла франшизе перевалить за миллиардные сборы, но и доказала, что старые герои живее всех живых. Окончательно реабилитировавшийся после скандала на «Оскаре» Уилл Смит в компании Мартина Лоуренса блестяще возрождают комично-харизматичный вайб истории про копов, решающих проблемки на улицах плавящегося от солнца Майами.

По сюжету «Плохих парней до конца», Маркус Бернетт и Майк Лоури пытаются восстановить честное имя своего друга, погибшего капитана полиции Конрада Говарда, обвиненного в коррупции и связях с наркокартелями. В итоге охоту объявляют на них самих, и напарники пускаются в бега.

«Смотрители»

Ишана Шьямалан, дочь самого известного интригана от мира кино М. Найта Шьямалана, продолжает дело отца в своем дебютном триллере «Смотрители». Дакота Фаннинг играет продавщицу зоомагазина Мину, заплутавшую в чаще огромного непроходимого леса в Ирландии. Встреченные ею незнакомцы подтверждают, что выхода отсюда нет. Но самое ужасное — по ночам у стеклянного дома, в котором они живут, собираются неведомые монстры, наблюдающие за теми, кто находится внутри.

Не стесняясь использовать отцовские приемы для нагнетания саспенса, Шьямалан-младшая плетет тягучее повествование, сквозь которое очень медленно прорастают все новые загадки и вопросы. Главный из них — хватит ли зрителю терпения, чтобы досидеть до финального и, разумеется, максимально неожиданного поворота?

«Тоска»

Израильский режиссер Шаби Гибизон переснял собственное драмеди «Тоска», в свое время тепло принятое публикой разных мировых кинофестивалей. Главную роль в ремейке сыграл Ричард Гир, а действие перенеслось в Канаду — именно сюда отправляется герой, нью-йоркский бизнесмен Дэниел, на похороны своего сына Аллена. О существовании которого он до недавних пор даже не догадывался.

Знакомясь с лучшим другом Аллена, его девушкой, учительницей французского (Дайан Крюгер) и директором школы, Дэниел все больше погружается в жизнь сына, переосмысливая свою собственную и пытаясь понять, как ему теперь со всем этим жить. Проживание горя, растерянность вперемешку с горечью об утраченных возможностях, о несостоявшемся отцовстве сыграны Гиром без надрыва, возможно, даже слишком сдержанно для этой истории, обладающей сильным эмоциональным потенциалом.

«Плохое поведение»

Люси постигла участь детей-актеров, страдающих от печальных последствий ранней славы. Теперь выросшая Люси, озлобленная на весь мир, ищет спасение в духовных практиках. Очередная попытка найти просветление приводит ее на горный ретрит модного гуру Илона Белло, где все выходит из-под контроля.