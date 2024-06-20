Рассекречено значение новой татуировки Анджелины Джоли

Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

На церемонии вручения премии «Тони», состоявшейся в минувшие выходные в Нью-Йорке, Анджелина Джоли не только одержала блестящую победу в четырех номинациях со своей постановкой «Изгои» (в работе над которой ей, к слову, помогала дочь Вивьен Джоли-Питт), но и продемонстрировала новую татуировку на груди, — маленького черного воробья. Издание The Sun публикует комментарий клинического психолога, доктора Джошуа Клапова, раскрывшего смысл, вложенный актрисой в этот знак.

Как отметил эксперт, эта татуировка связана с избавлением от бремени. «Это показывает, что Анджелина теперь свободна. Поместить простую летящую птицу на ее грудь — это довольно мощно. Она поместила мягкий, легкий, свободный, нежный символ на одно из самых сильных мест на теле», — рассказал психолог в беседе с The Sun.

Он напомнил, что более десяти лет назад звезда картины «Малефисента» перенесла серьезную операцию — в профилактических целях она удалила молочные железы.

«Хотя татуировка имеет символическое значение, она того заслуживает. Джоли дебютировала с рисунком на красной дорожке, и это был умный пиар-ход, но не шокирующий. Анджелина — суперзвезда, и недавно она пережила события, изменившие ее жизнь», — заметил Клапов. Психолог добавил, что тату соответствует жизненному опыту звезды, ее здоровью, карьере и вообще отношению к нательным рисункам.

Напомним, 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.