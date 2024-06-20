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20 июня 2024, новость

Екатерина Шпица показала себя в неузнаваемом образе

Актриса перепела хит «Солнце Монако» Люси Чеботиной

Екатерина Шпица в личном блоге поделилась забавным видео, на котором предстала в необычном и неузнаваемом образе.

Актриса сделала яркий макияж, надела оранжевый халат, собрала волосы в пучок и завязала на голове платок. Шпица также в своеобразной манере исполнила припев хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной.

Актриса объяснила свое преображение необходимостью дополнить портфолио по гриму (Екатерина Шпица учится на заочном отделении в Пермском институте культуры по специальности «артист драматического театра и кино»). 

Шпица назвала получившегося персонажа «оперной дивой» и предложила подписчикам придумать ей имя.

Напомним, Екатерина Шпица — российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Метро», «Елки», «Экипаж», «Казанова», «Шаляпин», «Полярный» и многим другим.

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