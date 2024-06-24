Топ-5 провокационных сериалов, в которых женщины готовы постоять за себя

«Чистые»

Громкая российская премьера лета 2024 от онлайн-кинотеатра Wink.ru погружает в мир роскоши и порока Петербурга начала XX века. В центре откровенной детективно-исторической драмы «Чистые» — юные девушки Ксения и Стеша, вынужденные зарабатывать на жизнь в подпольном доме терпимости.

Наставляет прекрасных куртизанок профессиональная манипуляторша Матушка (Виктория Исакова). Для эффективного соблазнения клиентов-мужчин она придумывает подопечным целую легенду: стиль, манеру общения и даже происхождение. Но, несмотря на специфику работы, героини сохраняют чистоту души и волю к свободе — и поэтому делают все, чтобы изменить свою жизнь.

Чистые 2024 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

«The Телки»

В экранизация повести Сергея Минаева смазливый сердцеед Андрей Миркин (Милош Бикович) цинично использует женщин в своих целях, мастерски применяя ложь, манипуляции и обольщение. Но однажды его жертвы объединяются, чтобы растоптать и уничтожить обидчика.

«Чики»

Героини по-южному жизнелюбивого и эмоционального сериала «Чики» — четыре провинциальные оторвы, решившие покончить с темным прошлым и начать жизнь с чистого листа. Жанна (Ирина Горбачева), Светка (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Люда (Варвара Шмыкова) намерены без чьей-либо поддержки открыть свой собственный фитнес-клуб. А пока девушки пробираются через тернии к звездам, их маленькая дружба только крепчает.

6.9 Чики 2020 / Россия 18+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

В колоритной российской провинции стартап может и не выжить, но всегда найдется место абсурдному юмору и сестринству, способному победить все (ну почти) обстоятельства.

«Большая маленькая ложь»

В полном мелких недомолвок и больших тайн сериале «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли играют типичных — на первый взгляд — представительниц обеспеченного класса. Но голливудские звезды с наслаждением демонстрируют, какие бездны могут скрываться за стереотипными образами идеальных домохозяек.

По мере развития сюжета каждая из героинь оказывается сложнее, несовершеннее и интереснее, чем казалась в начале. А отдельные женские истории становятся пронзительнее и важнее мерцающей детективной загадки.

«Сестры»

Умирающий отец оставляет трем дочерям в наследство автосалон в Саратове. Вступить во владение сестры могут только вместе, и никак иначе. Но есть нюанс: дамы друг друга терпеть не могут. Со временем интеллигентной Ольге, бедовой Маше и въедливой Ире придется не только наладить отношения друг с другом, но и влиться в сугубо мужской бизнес.