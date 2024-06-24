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24 июня 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Топ-5 провокационных сериалов, в которых женщины готовы постоять за себя

Петербурженки серебряного века, отчаянные провинциалки, гламурные мстительницы и голливудские дивы объединяются в борьбе за счастье и собственное благополучие — в этих провокационных сериалах о сильных духом женщинах

«Чистые»

Громкая российская премьера лета 2024 от онлайн-кинотеатра Wink.ru погружает в мир роскоши и порока Петербурга начала XX века. В центре откровенной детективно-исторической драмы «Чистые» — юные девушки Ксения и Стеша, вынужденные зарабатывать на жизнь в подпольном доме терпимости.

Наставляет прекрасных куртизанок профессиональная манипуляторша Матушка (Виктория Исакова). Для эффективного соблазнения клиентов-мужчин она придумывает подопечным целую легенду: стиль, манеру общения и даже происхождение. Но, несмотря на специфику работы, героини сохраняют чистоту души и волю к свободе — и поэтому делают все, чтобы изменить свою жизнь. 

Чистые
Чистые
2024/Россия18+драма
Моя оценка

«The Телки»

В экранизация повести Сергея Минаева смазливый сердцеед Андрей Миркин (Милош Бикович) цинично использует женщин в своих целях, мастерски применяя ложь, манипуляции и обольщение. Но однажды его жертвы объединяются, чтобы растоптать и уничтожить обидчика.

Гламурных мстительных фурий в драме о жизни богатых и несчастных «The Телки» играют топовые актрисы российского кино: Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Любовь Аксенова и Паулина Андреева.

Постер сериала «The Телки»
6.6
The Телки
2022/Россия18+драматриллер
Моя оценка

«Чики»

Героини по-южному жизнелюбивого и эмоционального сериала «Чики» — четыре провинциальные оторвы, решившие покончить с темным прошлым и начать жизнь с чистого листа. Жанна (Ирина Горбачева), Светка (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Люда (Варвара Шмыкова) намерены без чьей-либо поддержки открыть свой собственный фитнес-клуб. А пока девушки пробираются через тернии к звездам, их маленькая дружба только крепчает.

Сериал «Чики»
6.9
Чики
2020/Россия18+драмакомедия
Моя оценка

В колоритной российской провинции стартап может и не выжить, но всегда найдется место абсурдному юмору и сестринству, способному победить все (ну почти) обстоятельства.

«Большая маленькая ложь»

В полном мелких недомолвок и больших тайн сериале «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли играют типичных — на первый взгляд — представительниц обеспеченного класса. Но голливудские звезды с наслаждением демонстрируют, какие бездны могут скрываться за стереотипными образами идеальных домохозяек.

7.9
Большая маленькая ложь
2017/США18+драматриллердетектив
Моя оценка

По мере развития сюжета каждая из героинь оказывается сложнее, несовершеннее и интереснее, чем казалась в начале. А отдельные женские истории становятся пронзительнее и важнее мерцающей детективной загадки.

«Сестры»

Умирающий отец оставляет трем дочерям в наследство автосалон в Саратове. Вступить во владение сестры могут только вместе, и никак иначе. Но есть нюанс: дамы друг друга терпеть не могут. Со временем интеллигентной Ольге, бедовой Маше и въедливой Ире придется не только наладить отношения друг с другом, но и влиться в сугубо мужской бизнес.

Невероятно теплая и душевная комедия «Сестры» сложилась благодаря актерской химии между Линой Миримской, Анной Котовой и Ангелиной Стречиной. Их героини, преодолев непонимание, ошибки прошлого и огромную разницу характеров, станут-таки теми дружными сестрами, которых так любил их отец.

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