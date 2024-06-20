Самбурская показала себя в пугающем пластическом гриме

Актриса и певица Настасья Самбурская показала в соцсети видео со съемок нового проекта — комедии «Отдохнуть по-людски», — где она играет инопланетянку. Самбурская опубликовала ролик, в котором избавляется от пластического грима — синей кожи.
«Третий раз снимаюсь в пластическом гриме. Для меня это крайне сложная история. Вегетативная система не выдерживает и начинает чудить. Создатели фильма пошли на встречу, сократили количество смен до 1, а у моих партнеров по 3. Держитесь, пацаны!» — написала Самбурская.
Она также опубликовала видео со съемок сцены высадки ее героини на Землю. «Так снимают высадку рептилоидов», — прокомментировала актриса.
Фильм «Отдохнуть по-людски» расскажет о двух представителях инопланетной расы, находящейся на грани вымирания, которые прибывают на Землю в поисках необходимой им для выживания энергии и знакомятся с семейной парой, которая впервые за семь лет поехала в отпуск без детей. Гуманоиды обнаруживают, что любовь и есть та энергия, которая им необходима.
Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».
Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
Ранее стало известно, что Настасья Самбурская попала в больницу из-за съемок. Актриса пожаловалась на усталость и проблемы со сном.