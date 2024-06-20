Мельникова, Наумов и Соболев вернулись к съемкам в сериале про нечисть

В новом сезоне Леха Попов отправится в Санкт-Петербург, где Кощей натворил нехороших дел. Мало того, что злодей похитил лехину племянницу Василису ( Ева Смирнова ), так он еще подозревается в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка ( Роза Хайруллина , Александра Ребенок ).

«Во втором сезоне я пожалел артистов и решил не писать зимний сценарий, чтобы они не мерзли. Но нужно было как-то расширять историю, сделать ее еще более удивительной, поэтому пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались», — рассказал автор сценария и шоураннер сериала Александр Носков.