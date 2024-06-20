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20 июня 2024, фоторепортажСъемки

Мельникова, Наумов и Соболев вернулись к съемкам в сериале про нечисть

К актерскому составу фэнтези «Волшебный участок» во втором сезоне присоединятся Антон Лапенко и Анна Семенович
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Стартовали съемки второго сезона сериала «Волшебный участок». В продолжении популярного проекта к своим ролям вернутся Николай Наумов, Дарья МельниковаАлексей Золотовицкий и Андрей Добровольский. Появятся также новые персонажи в исполнении Антона Лапенко, Анны Уколовой и Анны Семенович.

В новом сезоне Леха Попов отправится в Санкт-Петербург, где Кощей натворил нехороших дел. Мало того, что злодей похитил лехину племянницу Василису (Ева Смирнова), так он еще подозревается в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка (Роза Хайруллина, Александра Ребенок).

К своим ролям вернется гном-матершинник (Илья Соболев) и Краснова (Мария Смольникова). В Питере московских сотрудников встретит говорящий полицейский пес Палыч (Лапенко) и волшебник-англичанин Мерлин (Виктор Бычков).

Среди петербургской нечисти появится Анна Уколова в роли Хозяйки медной горы, Евгений Ткачук, сыгравший колдуна по имени Пирдамир, Дмитрий Куличков — ловец щук Емельянов, Валентина Мазунина в образе русалки и Анна Семенович — в камео. Также ожидаем появления Купидона (Иван Куприенко), Данилы-мастера (Кирилл Мелехов), Гриба Сереги, Огневушки-поскакушки и Зубного Фея.

«Во втором сезоне я пожалел артистов и решил не писать зимний сценарий, чтобы они не мерзли. Но нужно было как-то расширять историю, сделать ее еще более удивительной, поэтому пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались», — рассказал автор сценария и шоураннер сериала Александр Носков.

Режиссерское кресло во втором сезоне по-прежнему занимает Степан Гордеев.

Второй сезон сериала «Волшебный участок» выйдет на платформе Okko.

Волшебный участок
7.3
Волшебный участок
2023/Россия18+фэнтезикомедиябоевикдетектив
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