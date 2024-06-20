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20 июня 2024, новость

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике с декольте

Актриса отдыхает в Турции
Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Артистка опубликовала фотографию в соцсети.

39-летняя Юлия Пересильд была запечатлена в Турции. Актриса позировала в лазурном слитном купальнике с декольте, который подчеркнул ее тело. Знаменитость также надела солнцезащитные очки в белой оправе и серые резиновые тапки.

«Солнце горячее. Море холодное», — подписала снимок артистка.

В мае Юлия Пересильд заявила, что только в этом году начала задумываться над тем, что телом нужно заниматься. По словам актрисы, она недавно встала на путь здорового образа жизни.

Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Ранее Юлия Пересильд показала романтические кадры новой фотосессии с Михаилом Тройником.

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