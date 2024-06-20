Раскрыты детали отравления попавшего в больницу с ботулизмом Бардукова

Алексей Бардуков

Актер Алексей Бардуков, которого госпитализировали с ботулизмом в Москве, не обращался к врачам двое суток с момента, как почувствовал себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 14 июня артист начал испытывать головокружение и ощущение, что «все поплыло перед глазами». Ему стало трудно ходить. Скорую помощь он решил вызвать через два дня, 16 июня.

По данным канала, изначально врачи подозревали у актера сериала «Диверсант» нарушение кровоснабжения мозга, его отвезли в реанимацию клинической больницы, где диагноз не подтвердился.