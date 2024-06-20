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20 июня 2024, новость

Раскрыты детали отравления попавшего в больницу с ботулизмом Бардукова

Звезда сериала «Диверсант» не обращался к врачам двое суток
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков

Актер Алексей Бардуков, которого госпитализировали с ботулизмом в Москве, не обращался к врачам двое суток с момента, как почувствовал себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 14 июня артист начал испытывать головокружение и ощущение, что «все поплыло перед глазами». Ему стало трудно ходить. Скорую помощь он решил вызвать через два дня, 16 июня.

По данным канала, изначально врачи подозревали у актера сериала «Диверсант» нарушение кровоснабжения мозга, его отвезли в реанимацию клинической больницы, где диагноз не подтвердился.

На данный момент он находится в инфекционной больнице с подозрением на ботулизм. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также известно, что за день до ухудшения состояния Бардуков ел салат лобио, привезенный службой доставки.

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