Актриса из «Папиных дочек» тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего ребенка. Об этом стало известно из ее нового поста в соцсети.

Мельникова поделилась видео, где делает сюрприз актеру Роману Набатову. Артистка называет его мужем, а в конце ролика появляется с новорожденным ребенком на руках.