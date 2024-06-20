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20 июня 2024, новость

Актриса из «Папиных дочек» тайно вышла замуж и родила ребенка

Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего ребенка. Об этом стало известно из ее нового поста в соцсети.

Мельникова поделилась видео, где делает сюрприз актеру Роману Набатову. Артистка называет его мужем, а в конце ролика появляется с новорожденным ребенком на руках.

Роман с Набатовым актриса рассекретила в апреле этого года. 33-летний Набатов снимался в сериалах «Счастливы вместе», «На солнечной стороне улицы», «Краткий курс счастливой жизни», «До свидания, мальчики». Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале.

С 2013 по 2021 годы актриса состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; включен в список террористов и экстремистов), у экс-супругов есть двое общих детей.

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