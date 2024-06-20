Муцениеце с возлюбленным пришла на премьеру своего нового фильма

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В Москве состоялась премьера романтического роуд-муви «Тур с Иванушками» о приключениях молодых женщин, влюбленных в творчество группы «Иванушки International».

Фильм рассказывает о закадычных подругах, решивших сбежать от взрослых проблем на концерт с детства любимой группы на юг России. Любовь, музыка и лето — так в трех словах можно описать романтическую комедию «Тур с Иванушками».

Генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева назвала фильм «проектом о нашей юности, воспоминаниях, эмоциях».

По словам режиссера Марка Горобца, «это кино о том, что любая мечта обязательно исполняется». «Я обещаю, что вы будете плакать, будете смеяться, и я очень прошу вас, чтобы вы пели, потому что вы не сможете не петь! Я вам даю 200%», — добавил постановщик.

Среди звездных гостей премьерного показа были Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Сарик Андреасян, Мария Зайцева, группа «Фабрика», Владимир Левкин с супругой, группа «Тутси» и другие известные персоны.