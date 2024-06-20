Муцениеце с возлюбленным пришла на премьеру своего нового фильма

В Москве состоялась премьера романтического роуд-муви «Тур с Иванушками» о приключениях молодых женщин, влюбленных в творчество группы «Иванушки International».
На премьерном показе картину представили продюсеры Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков, режиссер фильма и исполнительницы главных женских ролей — Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. На сцену вышел и мужской актерский состав в лице Романа Курцына, Романа Маякина, а также солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
Фильм рассказывает о закадычных подругах, решивших сбежать от взрослых проблем на концерт с детства любимой группы на юг России. Любовь, музыка и лето — так в трех словах можно описать романтическую комедию «Тур с Иванушками».
Генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева назвала фильм «проектом о нашей юности, воспоминаниях, эмоциях».
По словам режиссера Марка Горобца, «это кино о том, что любая мечта обязательно исполняется». «Я обещаю, что вы будете плакать, будете смеяться, и я очень прошу вас, чтобы вы пели, потому что вы не сможете не петь! Я вам даю 200%», — добавил постановщик.
Среди звездных гостей премьерного показа были Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Сарик Андреасян, Мария Зайцева, группа «Фабрика», Владимир Левкин с супругой, группа «Тутси» и другие известные персоны.
Фильм «Тур с Иванушками» в кинотеатрах с 20 июня.