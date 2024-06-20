Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце с возлюбленным пришла на премьеру своего нового фильма

Актриса представила музыкальную комедию «Тур с Иванушками», где сыграла одну из главных ролей
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В Москве состоялась премьера романтического роуд-муви «Тур с Иванушками» о приключениях молодых женщин, влюбленных в творчество группы «Иванушки International».

На премьерном показе картину представили продюсеры Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков, режиссер фильма и исполнительницы главных женских ролей — Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. На сцену вышел и мужской актерский состав в лице Романа Курцына, Романа Маякина, а также солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

Фильм рассказывает о закадычных подругах, решивших сбежать от взрослых проблем на концерт с детства любимой группы на юг России. Любовь, музыка и лето — так в трех словах можно описать романтическую комедию «Тур с Иванушками».

Генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева назвала фильм «проектом о нашей юности, воспоминаниях, эмоциях».

По словам режиссера Марка Горобца, «это кино о том, что любая мечта обязательно исполняется». «Я обещаю, что вы будете плакать, будете смеяться, и я очень прошу вас, чтобы вы пели, потому что вы не сможете не петь! Я вам даю 200%», — добавил постановщик.

Среди звездных гостей премьерного показа были Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Сарик Андреасян, Мария Зайцева, группа «Фабрика», Владимир Левкин с супругой, группа «Тутси» и другие известные персоны.

Фильм «Тур с Иванушками» в кинотеатрах с 20 июня.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кирилл Андреев
Кирилл Андреев
Анна Пескова
Анна Пескова
Марк Горобец. Фото: СТС
Марк Горобец
Роман Маякин
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Роман Курцын
Роман Курцын
Тур с Иванушками
Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов
Ольга Сухарева
Ольга Сухарева
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь