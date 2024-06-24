Тучи, куклы и тоска: какой получилась комедия про «Иванушек International»

О чем фильм «Тур с Иванушками»

Обстоятельства сводят вместе не видевшихся с подросткового возраста подруг: работающую в полиции мать-одиночку Катю (Агата Муцениеце), худеющую к предстоящей свадьбе Асю (Анна Пескова) и с детства привыкшую сорить деньгами Инну (Ольга Сухарева). Чтобы почтить память четвертой подруги, недавно умершей Вики, женщины решают воплотить в жизнь юношескую мечту и поехать в тур за гастролирующими «Иванушками International».

Героини садятся в машину и отправляются в сторону Сочи. Катя везет с собой саркастичную дочь-подростка Юлю и секрет, который хранит уже многие годы: оказывается, именно ее давний поступок привел к ссоре, прервавшей отношения между подругами.

Зачем смотреть

Среди положительных свойств довольно вялой и вторичной комедии «Тур с Иванушками» стоит отметить, во-первых, все еще неожиданную для российского жанрового кино идею о том, что женщина не обязана худеть ради избранника — да и вообще ничего не должна мужчине, даже если он ей симпатичен.

Во-вторых, здесь есть Татьяна Догилева в роли тети Риты, Катиной родственницы, угощающей героиню (а заодно и «Иванушек») южными сладостями. Догилева предсказуемо органична, а ее тетя Рита кажется одним из самых запоминающихся и симпатичных персонажей фильма, хотя и появляется всего в паре сцен.

Кроме того, в ленте предостаточно хитов «Иванушек» — в исполнении как самого трио, так и героинь. Одну из песен даже представили в форме самостоятельного видеоклипа, который тут же заставляет вспомнить сцену в электричке из «Лета» Серебренникова. Можно относиться к «Тучам» и «Кукле» как угодно, но глупо отрицать, что значительную часть аудитории при прослушивании этих композиций накроет приятной ностальгической волной.

Почему можно не смотреть

Романтика в «Туре» вышла довольно неуклюжей, комедия получилась, скажем так, не слишком комичной. Но авторы, кажется, и не ставили перед собой цель рассмешить зрителя. Создатели «Тура» честно признают, что снимали кино о любви, родившейся из безысходности. В 1990-е юные Кати, Аси, Инны и Вики влюблялись в незамысловатые песни и привязывались к «Иванушкам» просто по той причине, что у них не было выбора: поп-музыка на время позволяла вырваться из опостылевшей унылой реальности.