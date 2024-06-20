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20 июня 2024, новость

Стали известны новые подробности о трагедии на съемках «Ржавчины»

Прокуратура заявила, что Алек Болдуин неосторожно обращался с оружием на съемках
Алек Болдуин
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Прокуратура США привела новые подробности о трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что актер неосторожно обращался с огнестрельным оружием во время съемок кинокартины. Также в документах ведомства утверждается, что Болдуин демонстрировал «неустойчивое и агрессивное поведение во время съемок», что создавало потенциальные проблемы с безопасностью.

Спецпрокуроры Кари Моррисси и Эрлинда Джонсон заявили, что актер направил револьвер и выстрелил холостым патроном в члена съемочной группы. Также в прокуратуре сообщили, что актер «использовал самый большой пистолет» в качестве указки, держа палец на спусковом крючке в моментах, когда этого не требовалось.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, но в апреле 2023 года их сняли. Однако в январе текущего года стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора.

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