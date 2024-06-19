Максим Матвеев снялся с Идой Галич на 37-летии Чиповской

Актер Максим Матвеев впервые за долгое время вышел на публику в Москве. Снимки с вечеринки опубликовала Ида Галич в Telegram-канале.

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Максим Матвеев стал гостем вечеринки по случаю 37-летия актрисы Анны Чиповской. Актер появился в полосатой рубашке и кепке. На снимках он позировал вместе с блогершей Идой Галич. Матвеев редко выходит в свет в Москве, преимущественно вместе с женой Елизаветой Боярской он живет в Санкт-Петербурге.

В конце октября Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. Источник отметил, что пара редко выходит в свет вместе. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.

Матвеев и Боярская познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на Елизавете. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.