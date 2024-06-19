Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июня 2024, новость

Максим Матвеев снялся с Идой Галич на 37-летии Чиповской

Актер посетил вечеринку в честь дня рождения коллеги

Актер Максим Матвеев впервые за долгое время вышел на публику в Москве. Снимки с вечеринки опубликовала Ида Галич в Telegram-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Матвеев стал гостем вечеринки по случаю 37-летия актрисы Анны Чиповской. Актер появился в полосатой рубашке и кепке. На снимках он позировал вместе с блогершей Идой Галич. Матвеев редко выходит в свет в Москве, преимущественно вместе с женой Елизаветой Боярской он живет в Санкт-Петербурге.

В конце октября Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. Источник отметил, что пара редко выходит в свет вместе. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.

Матвеев и Боярская познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на Елизавете. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

Ранее Боярская и Матвеев попали под суд за долги.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Анна Чиповская
Анна Чиповская
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Ида Галич
Ида Галич
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь