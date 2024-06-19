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19 июня 2024, новость

Иван Янковский показал редкое фото с женой

Актер сделал снимок во время прогулки с Дианой Пожарской
Диана Пожарская и Иван Янковский (фото: соцсети)
Диана Пожарская и Иван Янковский (фото: соцсети)

Актер Иван Янковский опубликовал в соцсетях фото с женой Дианой Пожарской на отдыхе.

Пара позировала на прогулке. Актер был одет в красную рубашку, а его жена — в черный топ с глубоким декольте. На фото она распустила волосы.

«Чилим в жару с русалочкой», ­­ — написал Янковский в посте к фото.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, однако пара их не комментировала. Кроме того, актер не признавался, что к тому моменту уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Кинчевой.

Янковский и Пожарская втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.

Пара растит двухлетнего сына, которого они назвали в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского. Звезда «Слова пацана» признавался: мальчик очень похож на знаменитого родственника. Однако он не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.

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