Иван Янковский показал редкое фото с женой

Диана Пожарская и Иван Янковский (фото: соцсети)

Актер Иван Янковский опубликовал в соцсетях фото с женой Дианой Пожарской на отдыхе.

Пара позировала на прогулке. Актер был одет в красную рубашку, а его жена — в черный топ с глубоким декольте. На фото она распустила волосы.

«Чилим в жару с русалочкой», ­­ — написал Янковский в посте к фото.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, однако пара их не комментировала. Кроме того, актер не признавался, что к тому моменту уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Кинчевой.

Янковский и Пожарская втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.