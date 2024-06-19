Звезду сериала «Диверсант» госпитализировали с ботулизмом

Алексей Бардуков

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Бардуков почувствовал недомогание после употребления готовой еды. Актера доставили в больницу. Степень тяжести его состояния оценивается как средняя, в стационаре Бардуков проведет еще несколько дней.