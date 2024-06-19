Диана Анкудинова призналась, что мечтает сняться в кино

Диана Анкудинова | Источник: PersonaStars

Певица Диана Анкудинова призналась в беседе с NEWS.ru, что хотела бы сняться в кино.

Анкудинова рассказала, что ей было бы интересно поработать с большим режиссером. Она уточнила, что хотела бы посотрудничать с кинематографистом, который не очень любит общение.

«Мне такие люди почему-то очень нравятся. Имена я не буду называть, но некоторые из них со мной периодически знакомятся. Я очень надеюсь, что это знакомство к чему-нибудь приведет», — поделилась исполнительница.

Анкудинова отметила, что ее привлекает жанр комедии. По словам певицы, ей редко удается поработать в этой стезе. Она предположила, что это может быть связано с ее внешностью и голосом.

«Но на самом деле я очень-очень позитивный, комедийный человек», — рассказала артистка.