Звезда «Властелина колец» рассказал о самочувствии после госпитализации

Иэн МакКеллен | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Иэн МакКеллен рассказал о самочувствии после падения со сцены во время театрального представления в Лондоне и госпитализации. К своим поклонникам он обратился в социальной сети X (бывший Twitter).

Исполнитель роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец» поблагодарил всех за добрые слова и поддержку.

«Мои травмы осматривали и лечили специалисты Национальной службы здравоохранения, у которых я в огромном долгу. Они заверили, что восстановление будет полным и быстрым», — написал он.

85-летний актер отметил, что планирует вернуться к работе.