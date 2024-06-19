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19 июня 2024, новость

Звезда «Властелина колец» рассказал о самочувствии после госпитализации

Иэн МакКеллен поблагодарил осматривавших и лечивших его специалистов
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Иэн МакКеллен рассказал о самочувствии после падения со сцены во время театрального представления в Лондоне и госпитализации. К своим поклонникам он обратился в социальной сети X (бывший Twitter).

Исполнитель роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец» поблагодарил всех за добрые слова и поддержку.

«Мои травмы осматривали и лечили специалисты Национальной службы здравоохранения, у которых я в огромном долгу. Они заверили, что восстановление будет полным и быстрым», — написал он.

85-летний актер отметил, что планирует вернуться к работе.

Известно, что МакКеллен оступился на куче ломаного кирпича и оружия, возведенной на сцене во время батальной сцены. Он играл Фальстафа в переосмыслении пьесы «Генрих IV» Уильяма Шекспира. Очевидцы рассказывали, что МакКеллен серьезно пострадал и просил о помощи.

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