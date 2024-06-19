Теленка назвали в честь Серкана Болата в одном из российских регионов

Теленок, названный в честь главного героя турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Серкана Болата, родился в одном из российских регионов. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Теленок шотландской породы хайленд появился на свет 6 июня 2024 года в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге. Серкан Болат стал первым потомством своих родителей. Акулова сообщила, что имя животному дали сотрудники зоосада.

Романтическая комедия «Постучись в мою дверь» имела большой успех у российских телезрителей. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).