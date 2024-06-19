Стало известно о вырезанной из «Дома Дракона» откровенной сцене

Актриса Оливия Кук , исполнившая одну из главных ролей в сериале « Дом Дракона », рассказала о вырезанной из ленты секс-сцене. Об этом стало известно Deadline.

Кук сообщила, что эпизод вырезали из сериала по решению шоураннера Райана Кондала. По его мнению, эта сцена не влияла на сюжет. «Она была чертовски грязной. Она не была красивой, но ее было весело снимать», — отметила актриса.