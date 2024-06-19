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19 июня 2024, новость

Стало известно о вырезанной из «Дома Дракона» откровенной сцене

По словам Оливии Кук, эта сцена не была красивой, но ее было «весело снимать»
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)

Актриса Оливия Кук, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Дом Дракона», рассказала о вырезанной из ленты секс-сцене. Об этом стало известно Deadline.

Кук сообщила, что эпизод вырезали из сериала по решению шоураннера Райана Кондала. По его мнению, эта сцена не влияла на сюжет. «Она была чертовски грязной. Она не была красивой, но ее было весело снимать», — отметила актриса.

Первая серия второго сезона «Дома Дракона» вышла на стриминговом сервисе HBO 16 июня 2024 года. Сценарий телешоу основан на книге американского фантаста Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь». «Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов».

Ранее стало известно, что HBO продлил «Дом Дракона» на третий сезон.

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